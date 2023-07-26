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Крепкие эмоциональные связи, «химия» и достижение оргазма названы основными элементами хорошего секса. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на исследование ученых американского Университета Миссури.

Целью специалистов было выявить признаки хорошего секса. В ходе исследований они сразу отмели такие пусть и важные, но все же слишком разные у всех элементы, как наличие сексуального опыта, внешний вид партнера, просмотр порно и прочее.

В результате было отобрано 78 участников исследования, назвавших три ключевых компонента незабываемого секса.

36 участников исследования назвали таким элементом «химию». Как они сами пояснили, это симпатия и доверие к партнеру на подсознательном уровне, которое невозможно проконтролировать.

По мнению 52 участников, важное значение имеет эмоциональная связь с партнером, а еще 49 – достижение оргазма. Причем некоторые из этих респондентов говорили исключительно о себе либо о партнера, а другая часть выразила мнение, что оргазм должны испытывать оба партнера.

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