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В Сети появляются фото- и видеоматериалы ночной атаки на Одессу. Она стала вторым ударом возмездия за теракт ВСУ на Крымском мосту, в результате которого погибли 2 человека и сильно-пострадала 14-летняя девочка.

На зрелищных записях и фото можно увидеть моменты взрывов, а также пожары, которые разгораются на местах ударов. По имеющейся информации, на воздух взлетели объекты, используемые украинской армией для производства безэкипажных катеров, а также топливные склады.

Одной из целей стал порт города Черноморска (Ильичевска), где пожар продолжался до утра. Удары по Одесской области наносились на протяжении почти двух часов. Местные власти сообщили, что все ракеты и дроны-камикадзе уничтожены, но сейчас информация уточняется. По новым данным, сбить удалось меньше половины средств поражения, все остальные успешно достигли целей.

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