Через несколько часов после террористической атаки Киева на Таганрог ответный удар «прилетел» по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Издание «Царьград» опубликовало апокалиптические кадры поражения цели ракетой «Искандер».
На них видно, что на месте взрыва поднимается вверх густой дым. Частично разрушенное здание полыхает, к нему на всех парах подъезжают пожарные машины и автомобили «Скорой помощи».
По заявлению представителей областной военной администрации, здание СБУ долгое время было совершенно пустым, во что верится с огромным трудом. Также Днепропетровская ОВА сообщила о попадании ракеты в верхние этажи жилого дома, где также никого не оказалось. Однако власти несколько лукавят, так как по многоквартирному зданию попала украинская зенитная ракета. Последствия попадания «Искандера» были бы совершенно иными.
«На самом деле, жилой дом по давно устоявшейся традиции задела ракета украинского ПВО, а “Искандер” прилетел, куда надо», – сообщили авторы публикации в подписи под видео.