Через несколько часов после террористической атаки Киева на Таганрог ответный удар «прилетел» по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске. Издание «Царьград» опубликовало апокалиптические кадры поражения цели ракетой «Искандер».

На них видно, что на месте взрыва поднимается вверх густой дым. Частично разрушенное здание полыхает, к нему на всех парах подъезжают пожарные машины и автомобили «Скорой помощи».

По заявлению представителей областной военной администрации, здание СБУ долгое время было совершенно пустым, во что верится с огромным трудом. Также Днепропетровская ОВА сообщила о попадании ракеты в верхние этажи жилого дома, где также никого не оказалось. Однако власти несколько лукавят, так как по многоквартирному зданию попала украинская зенитная ракета. Последствия попадания «Искандера» были бы совершенно иными.