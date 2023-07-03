Главой офиса украинского президента Андреем Ермаком был опубликован снимок Днепра в районе Днепровской гидроэлектростанции. На фотографии можно увидеть, что на данном участке когда-то глубокий Днепр сильно обмелел. Глубина в данном месте теперь составляет не более полуметра. На снимке запечатлено, как люди пересекают речку вброд.

Отметим, что река Днепр обмелела на некоторых участках из-за разрушений на Каховской ГЭС. После серии ракетных ударов ВСУ по Каховской гидроэлектростанции произошел нерегулируемый сброс воды. По итогу, затопленной оказалась часть города Херсон и его пригорода, а также множество населенных пунктов на левобережье Днепра. Трагедия произошла в ночь на 6 июня.

В населенных пунктах Херсонской области, попавших в зону подтопления, было эвакуировано местное население. Властями региона было подготовлено временное жилье для вынужденных переселенцев. В больницах оказывалась помощь пострадавшим. Отмечается, что вода в населенных пунктах стояла на протяжении многих дней.