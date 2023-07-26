Продолжается следствие по делу об убийстве школьницы в Красноярском крае. Управление Следственного комитета по региону опубликовало видеозапись с мужчиной, арестованным по подозрению в совершении этого преступления. На кадрах записи видно, как производится задержание.

По имеющимся данным, злоумышленник только 14 июля вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. 34-летнего мужчину задержали в квартире его подруги. Основанием для подозрений стала молекулярно-генетическая экспертиза материала, изъятого с тела убитой 16-летней девушки. Полученные результаты совпали с имеющимися в базе данными.

Напомним, в Дивногорске 22 июля пропала девушка. Она вышла прогуляться, договорилась встретиться с подругой, но перестала выходить на связь. Через два дня ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесосеке у дороги.