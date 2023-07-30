На музыкальном фестивале в Юрмале, организованном Лаймой Вайкуле, первый «сюрприз» преподнес артист Максим Галкин*, сбежавший из России. Он внезапно исполнил известную композицию «Листья желтые», но на латышском языке.

На сцене с ним присутствовала и супруга Галкина* Алла Пугачева, однако петь она не стала, выступив в качестве подтанцовки для мужа.

Надо отметить, что песня «Листья желтые» изначально была написана на латышском языке и называлась Par pēdējo lapu («О последнем листе»). Композитор Раймонд Паулс рассказал, что в 1975 году у него попросили разрешения перевести ее на русский. С текстом Игоря Шаферана она стала хитом на долгие годы.

На фестивале Вайкуле заметили также Андрея Макаревича* и ведущего Александра Васильева.

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