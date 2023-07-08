В Сети появилась видеозапись, сделанная в разных городах Подмосковья, на которой можно увидеть последствия сильных ливней. Вечером 7 июля в Подмосковье выпало огромное количество осадков в виде сильных ливней. Больше всего пострадал городской округ Коломна. Без электроснабжения из-за непогоды осталось около 20 населенных пунктов. Столица округа оказалась частично затоплена – вода достигла высокого уровня на привокзальной площади и нескольких других улицах города.

Во время грозы в Коломне пострадала женщина от удара молнии. Она переходила привокзальную площадь, когда электрический разряд попал в нее. Пострадавшая получила ожоги ног. Женщина была госпитализирована в больницу.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, от последствий непогоды наиболее пострадали такие населенные пункты, как Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Как сообщили представители МЧС, непогода будет сохраняться в Подмосковье и в субботу, 8 июля.