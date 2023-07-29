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На Запорожском направлении дрон-камикадзе «Ланцет» в очередной раз расправился с бронетехникой ВСУ. На этот раз под удар попал бронетранспортер M113 американского производства, который был уничтожен вместе с экипажем и не успевшим спастись десантом на броне, передает портал «Военное дело».

На видеозаписи, появившейся в Сети, запечатлена боевая машина ВСУ, остановившаяся в лесополосе. До этого момент ее «вели» сразу два разведывательных беспилотника, которые проводили съемку.

Также эти дроны навели на вражеский бронетранспортер барражирующий боеприпас «Ланцет», который внезапно возник из ниоткуда и нанес удар по боевой машине. Он оказался весьма точным, так как внутри сдетонировал боекомплект. Боевики даже не успели разбежаться в стороны от БТР, так как дрон-камикадзе застал их врасплох.

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