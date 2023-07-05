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Промедление в лечение злокачественных опухолей может привести к плачевным последствиям, когда заболевание перейдет в более тяжёлую стадию в течение всего нескольких недель. Об этом сообщил заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов.

По его словам, мутация в клетках человеческого организма на уровне ДНК приводит к процессу образования злокачественных опухолей. Мутировавшие клетки теряют способность апоптоза (самоуничтожения), что приводит к их росту в геометрической прогрессии.

Мутация всего одной клетки в организме человека не приведет к образованию злокачественной опухоли, однако с возрастом риск развития данного процесса увеличивается. Поэтому людям старше 50 лет очень важно проходить диагностику регулярно, чтобы вовремя выявить начало заболевания. При этом онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, очень хорошо поддаются лечению, резюмировал Копосов.

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