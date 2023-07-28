Боец из Дагестана Эльдар Бабаев отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем. Однако на фронте ему противостоят не только украинские боевики, но и серьезный недуг – лейкоз. О всех сложностях и тяготах, с которыми пришлось столкнуться онкобольному добровольцу, рассказали в своем материале РИА Новости.

Бабаев еще в нулевых годах служил во внутренних войсках МВД Владивостока, а после в специальной роте ППС. Постоянно ездил в командировки на Северный Кавказ. Уволившись со службы, боец вернулся в родной Дербент, но знакомые предложили ему вступить в добровольческий батальон «Рысь» в ЛНР. В результате Бабаев был назначен командиром разведывательно-штурмового взвода и отправился на одно из самых сложных направлений – Харьковское.

После сложных боев под Купянском, Изюмом и в Шервудском лесу сослуживцы обратили внимание на очень бледное лицо командира. С каждым днем состояние Бабаева ухудшалось, после чего он решил пройти обследование в луганской больнице, где ему поставили диагноз: рак крови. Отправившись в Москву на курс химиотерапии, по рекомендации луганских врачей, боец решил вернуться на фронт, но в военкомате с ним отказались подписывать контракт.

Тогда он поехал в свою родную часть, где служил. Там с ним согласились подписать контракт на полгода. Пройдя самые горячие точки фронта – Угледар, Кременную и Соледар, командование повысило Бабаева до замкомандира роты. Однако в зоне боевых действий доброволец теперь борется не только с противником, но и с заболеванием.

На передовой с доставкой необходимых лекарств ему помогали волонтеры, однако теперь Бабаев собирает средства на необходимые медикаменты, чтобы подготовиться к операции по пересадке костного мозга. Боец обращался в Минздрав Дагестана и к главе республике за помощью в предоставлении лекарств, которые положены ему бесплатно, как инвалиду. Но пока, по словам бойца, результата нет.