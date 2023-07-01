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Омбудсмен Юлия Раснянская сообщила, что девочки из семьи, проживающей во Владимирской области, старшая из которых показала жест, считающийся сигналом о помощи, во время съемки сюжета для телевидения, находятся в безопасности.

По ее словам, вчера с семьей общались представители соответствующих органов. Раснянская подчеркнула, что она с уверенностью может утверждать о нахождении детей в безопасности и их хорошем самочувствии. Также омбудсмен добавила, что местные власти организовали дополнительную проверку, хотя семья и так с 2020 года находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Поскольку родители девочек, бывшие супруги, очень эмоционально реагируют на происходящее, представители омбудсмена периодически совершают контроль ситуации, подчеркнула Раснянская.

Напомним, что 21 июня в эфире «Первого канала» показали очередной выпуск программы «Мужское/Женское», в котором речь шла о споре супругов после развода. Бывшие родители не могли поделить право опеки над младшей дочерью. Во время съемки сюжета старшая девочка показала жест, считающийся во всем мире сигналом о помощи.

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