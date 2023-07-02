Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась в Африку на съемки нового сезона шоу «Новые звезды в Африке». Своими фотографиями с экзотической страны Оля активно делится с поклонниками.

Очередные фотографии ведущая выложила в социальных сетях. Многие из снимков являются достаточно откровенными. На фото Бузова предстала в ярко-розовом купальнике-монокини, который имеет не только глубокий вырез декольте, но и существенно оголяет бедра и ягодицы исполнительницы хита «Мало половин». Звезда также не забыла подписать свои снимки: «Уже закончился июнь, а у меня ни одного фото в купальнике? Исправляюсь! Всем прекрасного июля. Вошла в июль ярко».

Однако не все подписчики оценили фотографии. Некоторые активно высмеяли ведущую, отметив, что Бузова очень часто публикует фото с оголенными ягодицами. «Без пятой точки не обошлось», «Откуда тити взялись», «Я уже начала думать, что жо… не будет». Но артистка не обращает внимание на подобные комментарии. Она продолжает постить снимки, которые сама пожелает.