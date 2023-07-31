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В последнем выпуске шоу «Выжить в Дубае» произошло неожиданное событие: экс-солистка группы Serebro, Ольга Серябкина, покинула соревновательную дистанцию. Ее место заняла Анна Хилькевич, которая перешла из звездной команды в народную. Актрисе удалось одержать победу в двух из трех дуэлей.

В новом выпуске «Шоу Воли» Ольга поделилась своими мыслями о своей сопернице и ее решении перейти к «пустынникам». По словам певицы, она и ее коллеги узнали о решении Анны уже после того, как она перешла в другую команду. Серябкина пояснила это желанием Хилькевич «устроить шоу».

В целом, Ольга осталась довольна своим участием в проекте. Она обрела много новых друзей и не испытывает обиды из-за своего выхода из соревнования.

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