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Популярная российская певица Ольга Серябкина приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». При этом артистка не смогла долго продержаться в составе одной из звёздных команд, проиграв индивидуальное испытание актрисе Анне Хилькевич.

Однако Серябкина раскрыла много интересных подробностей после участия в шоу, о которых не знали не только зрители, но даже ведущий и продюсер проекта Павел Воля. Об этом популярная певица рассказала в воскресном выпуске «Шоу Воли», которое выйдет на канале ТНТ вечером 30 июля. Также участниками телепрограммы стали рок-проект Radio Tapok и известный психолог Марк Бартон.

По словам певицы, в первую же ночь, проведенную в пустыне, одолеваемые чувством голода звездные участники тайком выбрались из своих палаток в момент, когда вся съемочная группа заснула, и съели предназначенную для команды проекта еду.

В заключении программы «Шоу Воли» зрителей ждет выступление рок-проекта Radio Tapok с композицией собственного сочинения, которая призвана зарядить драйвом всех зрителей на неделю вперед.

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