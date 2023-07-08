Популярная российская телеведущая, политический и общественный деятель Оксана Пушкина сообщила трагическую новость о смерти своего бывшего мужа Владислава Коновалова.

По ее словам, девять дней назад из жизни ушел выдающийся журналист, обладатель международных и отечественных профессиональных наград Владислав Коновалов. Оксана Пушкина назвала своего бывшего мужа своим учителем, коллегой и первой настоящей любовью. Также она добавила, что они прожили вместе 27 лет, после чего их жизненные дороги разошлись.

Владислав Коновалов был старше Оксаны Пушкиной на 20 лет и работал телеведущим на ленинградском телевидении. Они познакомились, когда Пушкина была еще молоденькой студенткой. Однако их дружеское общение в скором времени переросло в романтические отношения. Коновалов развелся со своей третьей женой, чтобы создать семью с молодой Пушкиной. Впоследствии у пары родился сын Артем. При этом причиной развода стали многочисленные измены супруга и наличие внебрачных детей.