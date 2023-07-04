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Как сообщает в своем материале украинское издание «Страна.ua», охранника одного из киевских магазинов одежды уволили с работы после того, как он в беседе с посетителем назвал Киев русскоязычным городом.

Журналисты издания сообщают, что работники столичного магазина одежды «Конфискат» подтвердили увольнение охранника. Менеджер киевского магазина, ответившая на телефонный звонок журналиста, пояснила, что сотрудник был уволен, и в настоящий момент не работает в компании.

В Сети появился короткий видеоролик, где охранник киевского магазина отвечает одному из покупателей на русском языке и заявляет: «Киев – это русскоязычный город». При этом покупатель снимает беседу на телефон и отмечает, что теперь охранником столичного магазина одежды «займутся сотрудники Службы безопасности Украины».

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность перехода Украины на «американский язык» после смены календаря ПЦУ и перенос даты празднования Рождества.

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