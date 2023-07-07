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В различных странах Африки постоянно обнаруживают огромные трещины, что может быть первым признаком начала формирования нового океана на планете Земля. Об этом в своем материале со ссылкой на ученых рассказывает издание Daily Mail.

На африканском континенте постоянно обнаруживают все новые и новые трещины, которые в итоге могут привести к расколу Африки на два отдельных материка, разделенных образовавшимся шестым океаном. Например, на территории Эфиопии была обнаружена огромная трещина протяженностью 55 километров, которая растет вширь со скоростью около 2 сантиметров в год.

Ученые предполагают, что появление подобных трещин в Африке связано с отдалением друг от друга тектонических плит. Причиной этого явления также может быть выброс горячей породы из ядра Земли. Компьютерное моделирование показало, что Кения, Сомали, Танзания и часть Эфиопии могут отделиться от Африки, образовав новый континент.

Сперва две «новые Африки» будет разделять водный бассейн сопоставимый по размерам с Красным морем. В дальнейшем водная преграда может разрастись до значительно больших размеров, став уменьшенной копией атлантического океана.

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