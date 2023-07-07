В Милане произошел сильный пожар в доме престарелых, в результате которого 81 человек попал в больницу, а еще шестеро погибли, задохнувшись в дыму. Об это рассказал мэр города Джузеппе Сала.

Он пояснил, что причины пожара пока выясняются. Но точно известно, что пламя не распространилось по помещениям внутри здания. Люди пострадали не от огня, а от дыма.

На момент пожара в доме престарелых находилось 173 человека. Погибшие и пострадавшие – это пациенты в возрасте от 56 до 87 лет. Из 81 человека, которые находятся в медицинских учреждениях, двое в тяжелом состоянии. Все пострадавшие отравились продуктами горения, что подтверждает слова мэра о нераспространении пламени.

Началось возгорание в одной из комнат, где после пожара были обнаружены тела двух женщин.