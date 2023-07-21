В Санкт Петербурге инспекторы ГИБДД приехали на КАД для оформления дорожно-транспортного происшествия, однако сами попали в новую аварию со смертельным исходом. По предварительным данным, два человека, включая сотрудника ДПС, погибли, еще трое госпитализированы.

Как сообщает паблик ВКонтакте «Дорожный инспектор», примерно в 23:50 20 июля на 64 километре внешнего кольца КАД в Санкт-Петербурге 24-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe сбил 45-летнего инспектора ДПС ОСБ 2 ГИБДД и 45-летнего водителя автомобиля Cadillac. В результате наезда они оба погибли на месте.

Сотрудники ДПС оформляли аварию, которая произошла в результате столкновения грузовика КАМАЗ коммунальных служб и автомобиля Cadillac, когда в них на большой скорости врезался автомобиль Hyundai Santa Fe. 34-летний водитель грузовика КАМАЗ был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а 24-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сиденье в автомобиле Hyundai Santa Fe была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против виновника смертельного ДТП по статье 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации.