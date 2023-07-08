Яйца считаются одним из самых полезных продуктов. В них содержатся белок, лецитин, витамины и минералы, необходимые для человеческого организма. Кроме того, авторитетное американское издание сообщило, что яйца являются самым питательным завтраком для человека. Многие люди взяли в привычку ежедневно употреблять по одному яйцу на завтрак.

Ученые вполне разделяют вышеуказанное утверждение, так как данная пищевая привычка способствует эффективной регенерации тканей в организме, включая различные органы. К тому же, питательные вещества, получаемые из яиц, повышают иммунитет, улучшают физическое развитие и здоровье в целом.

Несмотря на все положительные качества яиц, существуют мнения, что этот продукт все же не нужно есть ежедневно. Однако данное мнение является, ошибочным, ведь содержание жиров в яйцах достаточно низкое. По данным Китайской академии наук, на каждые 100 граммов продукта приходится всего 10 граммов жиров.

Ученые утверждают, что яйца не способны приводить к ожирению, увеличению уровня холестерина, закупоривать сосуды. Данный продукт наоборот эффективно защищает сердечно-сосудистую систему, улучшает деятельность сердечной функции, снижает частоту сопутствующих заболеваний.