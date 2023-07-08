ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов. В них содержатся белок, лецитин, витамины и минералы, необходимые для человеческого организма. Кроме того, авторитетное американское издание сообщило, что яйца являются самым питательным завтраком для человека. Многие люди взяли в привычку ежедневно употреблять по одному яйцу на завтрак.

Ученые вполне разделяют вышеуказанное утверждение, так как данная пищевая привычка способствует эффективной регенерации тканей в организме, включая различные органы. К тому же, питательные вещества, получаемые из яиц, повышают иммунитет, улучшают физическое развитие и здоровье в целом.

Несмотря на все положительные качества яиц, существуют мнения, что этот продукт все же не нужно есть ежедневно. Однако данное мнение является, ошибочным, ведь содержание жиров в яйцах достаточно низкое. По данным Китайской академии наук, на каждые 100 граммов продукта приходится всего 10 граммов жиров.

Ученые утверждают, что яйца не способны приводить к ожирению, увеличению уровня холестерина, закупоривать сосуды. Данный продукт наоборот эффективно защищает сердечно-сосудистую систему, улучшает деятельность сердечной функции, снижает частоту сопутствующих заболеваний.

Вам может понравиться

Российские ученые разработали новый способ отчистки воды при помощи шелухи семечек

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый вид сорбента, способного отлично отчищать воду. Ученые придумали технологию получения активного угля из шелухи семян риса, подсолнечника, гречихи и лаванды. На данный момент

Рост стоимости УАЗ «Патриот»: отечественный внедорожник прибавил в цене 1 075 000 рублей с 2010 года

В соответствии с прайс-листом от апреля 2010 года стоимость отечественного внедорожника УАЗ «Патриот» составляла всего 475 000 рублей. Таким образом, суммарное увеличение стоимости автомобиля российского производства составляет 1 075 000 рублей. УАЗ «Патриот»

РИА: Ученые развенчали древний миф о рыбе анабас, способной дышать на суше

Ученые на протяжении длительного периода пытались выяснить причину, почему некоторые животные, обитающие в водоемах, могут дышать и под водой, и на суше. Особый интерес у них вызывала такая небольшая рыба,