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После катастрофы батискафа «Титан» владеющая ним компания OceanGate начала заметать все цифровые следы. Ее официальный сайт уже не открывается, а все аккаунты в соцсетях удалены.

В социальной сети Twitter страничка компании бесследно исчезла. То же самое можно наблюдать на ресурсах Facebook* и Instagram*. На последнем один из аккаунтов остался, однако его сделали приватным.

Ранее компания приостановила все разведывательные и бизнес-операции. Также ее тщательно проверяли сотрудники правоохранительных органов. По мнению экспертов, удаление цифровых следов может быть связано с рисками отыскать на официальном сайте OceanGate, а также на страничках в социальных сетях.

*- принадлежит Meta – запрещенной в России террористической и экстремистской организации.

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