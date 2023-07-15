После катастрофы батискафа «Титан» владеющая ним компания OceanGate начала заметать все цифровые следы. Ее официальный сайт уже не открывается, а все аккаунты в соцсетях удалены.

В социальной сети Twitter страничка компании бесследно исчезла. То же самое можно наблюдать на ресурсах Facebook* и Instagram*. На последнем один из аккаунтов остался, однако его сделали приватным.

Ранее компания приостановила все разведывательные и бизнес-операции. Также ее тщательно проверяли сотрудники правоохранительных органов. По мнению экспертов, удаление цифровых следов может быть связано с рисками отыскать на официальном сайте OceanGate, а также на страничках в социальных сетях.

*- принадлежит Meta – запрещенной в России террористической и экстремистской организации.