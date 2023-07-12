После релиза новой версии нейросети Kandinsky от Сбера пользователи получили возможность генерировать фотореалистичные изображения в лучшем качестве, а также изменять соотношение сторон при создании фотографий.

По информации пресс-службы Сбербанка, новая версия генеративной модели Сбера Kandinsky 2.2 позволяет менять соотношение сторон при генерации изображений, а также создавать фотореалистичные снимки с более высоким разрешением. Обучение новой версии нейросети производилось на 1,5 миллиардах пар «текст – изображение», что в первую очередь позволило в значительной степени улучшить качество генерируемых портретов.

Расширенный функционал нейросети теперь позволяет создавать как отдельные стикеры, так и полноценные стикерпаки для Telegram. Также у пользователей появилась возможность с помощью текстового описания изменять отдельные объекты, сохраняя композицию исходной иллюстрации. Данная функция стала доступна благодаря использования специального структурного блока управляемых изменений под названием ControlNet, резюмировали в пресс-службе Сбера.