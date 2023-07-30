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В ночь на 30 июля вооруженные силы Украины попытались нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Республике Крым. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным оборонного ведомства России, в ночь на 30 июля Крым был атакован 25-ю ударными дронами самолетного типа украинских боевиков. Шестнадцать БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны Крыма, а еще девять ударных дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Обломки беспилотников упали в акваторию Черного моря возле мыса Тарханкут. В результате атаки ударными беспилотниками пострадавших и разрушений нет. При этом обломки одного из беспилотных летательных аппаратов выбросило на пляж пансионата «Полтава-Крым», расположенного в городе Саки.

Сообщается, что обломки украинского ударного дрона самолетного типа были обнаружены охранником пансионата во время обхода территории пляжа.

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