Удалённо читать переписку в мессенджерах Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не может, но вот следить за людьми в состоянии. Для этого силовики используют специальное программное обеспечение. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники – передаёт “Лента.ру”.

Американское СМИ уверяет, что одна из специальных программ позволяет сотрудникам силового ведомства отслеживать не только местоположение человека, который совершает звонок или отправляет файл через мессенджер, но и того, кто звонок или файл принимает. NYT утверждает, что пока ФСБ способно следить за людьми через мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram.

Авторы материла в западной газете также утверждают, что по их данным, ФСБ обладает программой, которая даёт доступ силовикам к паролям пользователей на сайтах в Интернете. Однако речь в данном случае идёт только о сайтах, где отсутствует какая-либо защита.