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ВСУ окончательно определились с направлением контрудара и перешли к решающей его фазе, пишет New York Times. Американские журналисты отмечают, что переброска сил для наступления уже идет полным ходом.

Авторы публикации ссылаются на информацию, предоставленную командованием ВСУ Белому дому и Минобороны США. Она указывает на переход Киева в контрнаступление на Запорожском направлении.

В южную часть региона ВСУ стягивают резервные силы, которые вели тщательную подготовку к мощному контрудару. Также замечена повышенная активность практически по всей линии фронта.

«Украинские официальные лица сообщили, что новая операция, в том случае, если будет успешной, продлится до трех недель», – подвели итог авторы американские эксперты.

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