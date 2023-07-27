ВСУ окончательно определились с направлением контрудара и перешли к решающей его фазе, пишет New York Times. Американские журналисты отмечают, что переброска сил для наступления уже идет полным ходом.

Авторы публикации ссылаются на информацию, предоставленную командованием ВСУ Белому дому и Минобороны США. Она указывает на переход Киева в контрнаступление на Запорожском направлении.

В южную часть региона ВСУ стягивают резервные силы, которые вели тщательную подготовку к мощному контрудару. Также замечена повышенная активность практически по всей линии фронта.