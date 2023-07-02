Вероятность заболеть диабетом во многом зависит от пищевых привычек. Чтобы снизить уровень сахара у людей, уже страдающих от этого заболевания, а также обеспечить эффективную его профилактику, нужно пить обычную, но качественную воду, рассказал нутрициолог Игорь Строков.

Он отметил, что такое воздействие воды на организм вполне логично, так как она не содержит глюкозу и углеводы, которые собственно и повышают уровень сахара.

Как только уровень глюкозы подпрыгивает вверх, почкам и мочевыделительной системе приходится работать фактически на износ, чтобы вывести из организма ее излишки. Их активность провоцирует сперва постоянную жажду, указывающую на развитие гипергликемии, а затем и обезвоживание организма.

Если человек употребляет более 1 литра воды ежедневно, это способствует быстрому выводу глюкозы, а также на 28 процентов снижает риск развития сахарного диабета.