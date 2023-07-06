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Телеканал НТВ приступил к съёмкам очередного сериала, в основу которого легла история маньяка. “Ночной” – так называется сериал – расскажет о серийном убийце, прототипом которого стал Михаил Попков из Ангарска (Иркутская область). Его признали винновым в убийстве 80 человек. Свои преступления мужчина совершал на протяжении 20 лет. Жертвами маньяка становились женщины, которых он считал “социально падшими”.

НТВ сообщает, что работа над сериалом началась в Москве. По сюжету, главный герой – опытный оперативник из города Мурома майор Жерехов (его роль исполняет Константин Стрельников). Он расследует “дело Невидимки”, жертвами которого становятся молодые девушки.

Первое время Жерехов полагает, что никакого “дела Невидимки” не существует – нет ни улик, ни тел. Однако после нескольких драматичных событий в семье Жерехова и смерти близкого человека, майор понимает, что в области орудует серийный убийца.

Дата выхода сериала на экраны, пока не указывается.

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