ВРЕМЯ
читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) в США синтезировали сверхабсорбирующий материал, способный поглощать рекордное количество влаги из воздуха, и работать даже в условиях пустыни. Об этом сообщает сайт SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Специалисты из Лаборатории исследования устройств (DRL) в MIT выявили способ наполнить гидрогель большим количеством соли, чем это было возможно в предыдущих разработках. В результате они заметили, что максимально насыщенный солью гель поглощает и удерживает беспрецедентное количество влаги при различных уровнях влажности, включая даже экстремально сухие климатические условия, которые ограничивают использование других материалов.

«Гидрогель может удерживать много воды, а соль может улавливать много пара. Поэтому вполне естественно объединить два этих компонента», – отметил Густав Гребер, один из соавторов исследования MIT, который сейчас является главным исследователем в Университете Гумбольдта в Берлине.

Новый сверхабсорбирующий гель можно будет использовать в качестве пассивного водосборника, особенно в пустынях и подверженных засухе регионах, где материал может непрерывно поглощать пары, которые затем можно конденсировать в питьевую воду. . Исследователи также предполагают, что этот материал можно использовать и в кондиционерах – в качестве энергосберегающего и осушающего элемента.

«В рамках исследования мы в основном сосредотачивались на фундаментальных свойствах нового гидрогеля. Тем не менее, этот материал из-за его низкой стоимости и высокой производительности имеет большой потенциал», – указывает Карлос Диас-Марин, аспирант DRL и еще один из соавторов разработки.

В течение многих лет гидрогели использовались в качестве абсорбирующего материала в подгузниках, потому что они могут набухать и впитывать большое количество воды при контакте с материалом. «Наш вопрос заключался в том, как мы можем заставить это работать так же хорошо, чтобы поглощать водяные пары из воздуха?» – рассказал Диас-Марин.

Он и его коллеги отметили, что многие исследователи экспериментировали со смешиванием гидрогелей с различными солями. Некоторые соли, такие как каменная соль, используемая для плавления льда, очень эффективно поглощают влагу, включая водяной пар. А лучшим материалом является хлорид лития – соль, которая способна поглощать влагу, превышающую ее собственную массу в 10 раз.

Также выявилось, что прежние исследования, по сути, достигли предела количества соли, которую они могли загрузить в свои гели. Наиболее эффективными образцами на сегодняшний день были гидрогели, содержащие от 4 до 6 граммов соли на грамм полимера. Эти образцы поглощали около 1,5 грамма пара на грамм материала в сухих условиях при 30-процентной относительной влажности.

В то же врем, в большинстве предыдущих исследований ученые синтезировали образцы, замачивая гидрогели в соленой воде и ожидая, пока соль впитается в гели. Большинство экспериментов заканчивались через 24-48 часов, а далее исследователи обнаруживали, что процесс был слишком медленным, и в гели впитывалось не очень много соли.

Может ли гидрогель поглотить больше соли, если дать ему достаточно времени? Для ответа исследователи MIT провели эксперименты с полиакриламидом (обычный гидрогель) и хлоридом лития (суперабсорбирующая соль).

После синтеза трубок гидрогеля с помощью стандартных методов смешивания исследователи нарезали трубки на тонкие диски и опускали каждый диск в раствор хлорида лития с различной концентрацией соли. Они каждый день вынимали диски из раствора, взвешивали их и определяли количество соли, проникшей в гели, а затем возвращали их в свои растворы.

В конечном итоге они обнаружили, что гидрогели действительно поглощают больше соли по прошествии большего времени. После замачивания в солевом растворе в течение 30 дней гидрогели впитали до 24 граммов соли на грамм полимера – прорыв по сравнению с предыдущим рекордом 6 граммов.

Затем специалисты MIT провели тесты на абсорбцию различных образцов гелей, содержащих соль, в различных условиях влажности. Они обнаружили, что образцы могут набухать и поглощать больше влаги при всех уровнях влажности, не протекая. В частности, в очень сухих условиях с относительной влажностью 30% новые гели улавливали «рекордные» 1,79 грамма воды на грамм материала.

«В любой пустыне ночью будет такая же низкая относительная влажность, поэтому вполне вероятно, что этот материал может генерировать воду в пустыне», — говорит Диас-Марин, который сейчас ищет способы ускорить процесс синтеза материала с суперабсорбирующими свойствами.

Вам может понравиться

Новая технология переработки бытовых отходов помогает получить ценное фосфорное удобрение

Инженеры Вашингтонского университета в Сент-Луисе (частного учебно-исследовательского центра) в США представили многообещающий способ обработки твердого ила из сточных вод, чтобы восстановить из них фосфор – основу для ценных удобрений. Об

Исследователи из Гонконга создали прозрачную и прочную композитную упаковку из биоцеллюлозы

Ученые Китайского университета Гонконга (CUHK) разработали новый композитный биоразлагаемый материал с потенциалом широкого применения в качестве пищевой упаковки. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием

Археологи обнаружили во Франции древнейшие из известных наскальных рисунков неандертальцев

Согласно выводам недавнего исследования, опубликованного учеными-археологами из французского Университета Тура, наскальные рисунки, сделанные неандертальцами и обнаруженные на стене пещеры во Франции, являются самыми древними из выявленных на сегодняшний день. Об