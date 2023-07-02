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60 миллионов долларов в США и ещё 70 миллионов долларов по миру за выходные заработал фильм “Индиана Джонс и колесо судьбы”. 130 миллионов долларов за первые дни проката специалисты называют “катастрофическим” результатом. Об этом сообщает издание “Чемпионат.ру”. Другие американские фильмы стартовали в домашнем прокате значительно лучше.

Аналитики прогнозируют, что выйти в плюс у новой части франшизы, возможно, вряд ли получится даже с учётом мировых сборов. На производство картины ушло почти 330 миллионов долларов. Для того, чтобы считать фильм успешным, нужно, чтобы он, как минимум, заработал в два раза больше. Впрочем, часть экспертов полагают, что мировые сборы могут оказаться выше, чем они планируются. К тому же прокат фильма только стартовал. Хотя с будущими летними хитами такими как “Миссия невыполнима 7”, “Барби” и другими ему будет тягаться тяжело, признают специалисты.

Вероятно низкие сборы фильма оказались связаны с неоднозначными отзывами о картине со стороны критиков и зрителей.

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