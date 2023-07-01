Еще в конце 2021 года российский производитель автомобилей АвтоВАЗ перестал комплектовать модель Lada Vesta усилителем заднего бампера. При этом рестайлинговая модель Lada Vesta NG, выпуск которой был налажен в 2023 году в Тольятти, также лишена данной опции.

Эксперты отмечают, что эту деталь можно приобрести отдельно у автопроизводителя и установить самостоятельно. Стоимость детали составляет 7500 рублей, однако для ее правильной установки также потребуется докупить четыре болта с гайками и пару вставок в задний бампер. Итоговая стоимость комплекта без учета установки составит 12000 рублей.

При наличии базовых слесарных навыков будущий владелец автомобиля может установить усилитель заднего бампера самостоятельно. Для этого необходимо будет демонтировать задний бампер, установить в него специальные вставки, прикрутить балку на предусмотренное заводом изготовителем место и установить бампер обратно.