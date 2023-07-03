Темный порошок, представленный как следующее поколение «черного золота» планеты, содержит критически важные минералы и производится за счет утилизации старых аккумуляторов для электромобилей. Лидером новой отрасли на сегодня является Норвегия, сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На юго-востоке Норвегии в портовом городе Фредрикстад находится крупнейший в Европе завод по переработке исчерпанных или неисправных аккумуляторов для электромобилей, превращая их в порошок – так называемую «черную массу», состоящую из никеля, марганца, кобальта, лития и графита. Все эти минералы отнесены к «критически важным» компонентам, которое имеют особое значение для новых экологически чистых энергетических технологий, где будут повторно использоваться для производства новых аккумуляторных батарей, ключевых элементов задачи «перехода к безуглеродной экономике».

Норвегия, где электричество вырабатывается почти исключительно за счет возобновляемых источников энергии, является мировым лидером во внедрении электромобилей: на их долю приходится уже более 80 процентов регистраций новых автомобилей.

Завод компании Hydrovolt открылся в прошлом году, а сама компания является совместным предприятием норвежского алюминиевого гиганта Norsk Hydro и шведского производителя аккумуляторных батарей Northvolt. Ожидается, что в течение следующих нескольких месяцев предприятие сможет перерабатывать 12 000 тонн литий-ионных аккумуляторов в год, что эквивалентно получению материалов для выпуска 25 000 новых аккумуляторов для электромобилей.

Обесточенные массивные аккумуляторные батареи (каждая из них весит около полтонны) на заводе Hydrovolt методично разбирают, чтобы восстановить из них до 95 процентов ценных материалов. Алюминий затем перерабатывается Norsk Hydro, а порошок «черной массы» продается производителям аккумуляторов.

«Таким образом, батарея может быть преобразована в новую батарею, повторяя свой цикл до бесконечности», — сказал операционный директор Hydrovolt Андреас Фриденсванг

Гленн Остбай, исполняющий обязанности главы Hydrovolt, добавил, что в отличие от нефти, «черное золото» нового поколения рекламируется как экологически чистое, поскольку оно производится путем переработки, а не добывается из невозобновляемых ресурсов.

Переработка также помогает повысить независимость Европы от импортного сырья, когда речь идет о важнейших минералах. В Европе «есть большие рынки сбыта подобной продукции, хотя на самом деле у нас не так уж много собственных ресурсов», – отметила Юлия Полисканова, руководитель отдела электромобилей в международной неправительственной организации Transport & Environment («Транспорт и окружающая среда»), базирующейся в Лондоне.

«Глобально говоря, Европа – не сверхдержава по добыче меди, кобальта или никеля», -сказала она, добавив, что переработка отходов стала очевидным вариантом. По данным Transport & Environment, переработка старых батарей может покрыть от 8 до 12 процентов критически важных потребностей Европы в минералах в 2030 году и от 12 до 14 процентов в 2035 году.

Европейский парламент недавно принял постановления, направленные на то, чтобы сделать аккумуляторы более экологичными и легко перерабатываемыми. Но, настаивает Полисканова, Европе также необходимо отказаться от экспорта своей драгоценной «черной массы» в третьи страны, в первую очередь в Китай и Южную Корею, и развивать собственные гидрометаллургические перерабатывающие заводы.

Это еще одно важнейшее звено в цепочке переработки, которое позволяет извлекать металлы, содержащиеся в порошке, в Европе по-прежнему невелико, и им занимаются лишь несколько компаний, таких как Revolt в Швеции и Eramet во Франции. По словам Полискановой, государственные субсидии также необходимы для того, чтобы многие запланированные заводы по производству аккумуляторов увидели свет, создав экосистему, благоприятную для переработчиков.

Завод во Фредрикстаде является пилотным проектом, и Hydrovolt планирует построить вторую площадку «через год или два». «Самое главное для нас – это степень внедрения электромобилей, поскольку при этом в достаточной степени станет пополняться и источник аккумуляторов с истекшим сроком службы. Поэтому мы рассматриваем для размещения будущего завода такие страны, как Германия или Франция», – сказал Фриденсванг.