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Переломным моментом в жизни Голливуда назвал режиссёр Кристофер Нолан события, которые сейчас происходят в США. Там бастуют сценаристы и актёры. Впервые совместно с 1960 года. На таком фоне к производству новой картины даже не стоит приступать – заявил режиссёр BBC во время премьеры его нового фильма “Оппенгеймер” в Лондоне. Об этом сообщает издание “Чемпионат”.

Нолан отметил, что не планирует работать над сценарием, пока его коллеги добиваются улучшений условий труда. По словам кинорежиссёра, свои позиции во время забастовки отстаивают не звёзды, а прежде всего, штатные сценаристы телевизионных программ и штатные актёры, которые просто “стараются обеспечить свои семьи”.

Постановщик также добавил, что сейчас наступает ключевой момент в отношениях между рядовыми сотрудниками Голливуда и всеми причастными к киноиндустрии в США. Нолан уверен, что в сложившейся ситуации киностудиям и онлайн-кинотеатрам стоит пойти навстречу бастующим сценаристам и актёрам.

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