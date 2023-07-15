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В подконтрольном Киеву Запорожье мощной атаке подверглись военные и промышленные объекты. В ночь на 15 июля удары по ним нанесли дроны-камикадзе «Герань-2», передает «Военное обозрение».

Сейчас именно на Запорожском направлении противник концентрирует новые силы. Он рассчитывает начать очередной этап контрнаступления с применением полученных от США кассетных боеприпасов.

Целью Киева остается прорыв обороны, выход к Мелитополю и Бердянску, а затем дальнейшее продвижение к Крымскому полуострову. Но удары по военным объектам, уничтожение складов с боеприпасами и горючим постоянно срывают планы противника, вынуждают его начинать все сначала.

В Запорожской области минувшей ночью были разгромлены стратегические склады, а также пункты временного размещения личного состава и ангары с военной техникой.

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