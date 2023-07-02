Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец», популярный российский телеведущий Николай Дроздов не может полностью восстановить состояние здоровья после полученных травм при падении.

По его словам, из-за осложнений в левом легком после перелома ребер ему очень трудно дышать и каждое произнесенное слово дается с трудом. Дроздов все еще находится под наблюдением врачей, которые регулярно посещают его дома. Из-за обширного воспаления левого легкого российский телеведущий до сих пор вынужден ходить с катетером.

Напомним, что еще в начале года 85-летний российский телеведущий и зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию с многочисленными переломами ребер после падения на улице.

7 февраля его выписали из больницы, а в начале марта он сообщил об улучшении самочувствия. Однако позже, по информации его друга художника Константина Мирошника, стало известно о повторной госпитализации Дроздова для восстановления здоровья после полученных травм.