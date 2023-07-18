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Руководитель проекта и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Василий Ключарев в беседе с журналистом «РГ» рассказал, как по мозговой активности пары людей можно предсказать поведение толпы.

По словам ученого, в современной науке образовался новый раздел под названием нейропрогнозирование, который изучает механизм предугадывания поведения большой группы людей по активности определенных зон мозга нескольких человек. При этом самые активные исследования в настоящий момент идут на стыке разработки искусственного интеллекта (ИИ) и исследований активности человеческого мозга.

Ключарев отмечает, что современные нейросети уже можно обучить предугадывать поведение людей на примере сравнения относительно простых карт активности головного мозга и принятых в итоге людьми решений. Таким образом, в будущем ИИ поможет ученым понять механизм принятие человеком более сложных решений на основе мозговой активности. Например, нейросети смогут ответить на вопрос, почему одному человеку нравится классическая музыка, а другой любит слушать хип-хоп.

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