В интернете стремительно распространяется видеоролик о Гарри Поттере, в котором нейросеть Midjourney показала знакомых персонажей такими, какими их снимал бы режиссер Гай Ричи. В результате мальчик-волшебник превратился в брутального парня с множеством татуировок.

«Мое имя Гарри Поттер. И если вы думаете, что знаете мою историю, то вы ни черта не знаете», – заявляет он в первых кадрах ролика.

Фильм буквально переполнен ненормативной лексикой. Нейросеть изменила под стиль криминальной драмы всех задействованных персонажей – Гермиону Грейнджер, Невилла Долгопупса, лесничего Хагрида и других.

Гарри, несмотря на брутальную и откровенно бандитскую внешность, все же положительным персонажем. Он, так же, как и в оригинальном фильме, получает письмо из Хогвартса, собирает друзей и отправляется на поимку опасного злодея Волан-де-Морта.