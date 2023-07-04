Вылечить мигрень на первых стадиях этого заболевания можно и без участия врача. Нейрохирург Илья Алмазов рекомендует при первых же симптомах выключить свет и создать полную тишину, лечь и попытаться расслабиться или даже уснуть.

Напряжение с мышц хорошо помогает теплый или холодный компресс, положенный на шею или на голову. Хорошим средством для расслабления и снятия стресса является лавандовое масло. Если вдыхать его пары на протяжении 15 минут, это должно снять болезненные симптомы мигрени.

Также нейрохирург советует помассировать виски. Этот простой метод вряд ли поможет надолго, но на некоторое время от боли все же избавит. Чтобы облегчить состояние, имеет смысл выпить два стакана чистой воды.

На начальных стадиях заболевания симптомы хорошо снимают ибупрофен, диклофенак и напроксен, относящиеся к нестероидным противовоспалительным препаратами. Кроме того, с мигренью хорошо борются медикаменты группы триптанов. Существует и хирургический способ избавления от боли – в этом случае нейрохирурги проводят денервацию рядом с точкой, создающей болевые ощущения, а также декомпрессию тройничного нерва.