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Еще в сентябре прошлого года Соединенные Штаты высказали Киеву свое недовольство действиями Украины, подорвавшей газопроводы «Северный поток». Сделано это было тайно, передает издание Newsweek.

«Вашингтон тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство по поводу атаки на “Северный поток” в сентябре прошлого года», – цитирует авторов публикации РИА Новости.

Кроме того, журналисты считают, что и атака на Кремль 3 мая с применением беспилотных летательных аппаратов является делом рук спецслужб Украины. В связи с этим издание высказывает недоумение непрофессиональными действиями ЦРУ, которое должно владеть информацией обо всех планах Киева и «придерживаться своего секретного соглашения с Москвой». О каком именно соглашении идет речь, не сообщается.

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