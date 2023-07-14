Западные СМИ предпринимают попытки разорвать сотрудничество Саудовской Аравии и России. Они публикуют статьи, основанные на неверных предпосылках, пытаясь поссорить две страны, пишет издание «ВЗГЛЯД».

Так, в европейских изданиях появилась информация, что Россия практически отбирает у Саудовской Аравии лидерство в ОПЕК+. При этом журналисты заявляют о стабилизации цен на нефть на мировом рынке.

Они высказывают недовольство тем, что Саудовская Аравия продолжает уменьшать добычу нефти только в интересах России. Она якобы предполагает, что стабилизация цен пока еще не достигла требуемого уровня.

«Это уже такие двусторонние взаимные обязательства России и Саудовской Аравии, на которых МЭА просто пытается спекулировать. Если бы Саудовская Аравия, наоборот, увеличила добычу и вытеснила с рынка Россию, то это, конечно, отвечало бы политическим целям Запада. Но Саудовской Аравии это зачем? Зачем ей так рисковать и обваливать цены?» – пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Также он отметил, что саудиты играют в собственную игру, выгодную им самим. Они не хотят из-за увеличения добычи нефти попасть под санкции и продавать ресурсы по ограниченным ценам.