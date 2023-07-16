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Российская певица Юлия Ковальчук родила своему супругу Алексею Чумакову вторую дочь. По словам артистки, она не против родить и третьего ребенка, так как беременность и роды прошли отлично.

Юлия поделилась со своими поклонниками, что еще не собиралась на роды. Она отправлялась на плановое УЗИ, однако все же взяла с собой сумку на случай незапланированных родов. Интуиция не подвела певицу, у которой схватки начались во время прохождения процедуры.

Ковальчук рассказала, что ей не было страшно рожать, так как в этот важный момент с ней находился любящий муж – Алексей. По словам бывшей солистки «Блестящие», девочка появилась на свет в комфортной обстановке. «Честно признаюсь, после таких родов хочется возвращаться и рожать снова и снова», — призналась Юлия.

О второй беременности Юлии Ковальчук поклонники могли только догадываться, так как певица тщательно скрывала свое положение. О рождении второго ребенка певица сообщила в соцсетях, опубликовав фотографию из роддома.

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