При появлении проблем с поджелудочной железой не стоит сразу же убирать из меню жирную пищу. Более опасными для нее являются совсем другие продукты питания, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

Врач пояснила, что витамины A, K, E и D относятся к жирорастворимым и не усваиваются без липидов. Отказ от жирной пищи при проблемах с поджелудочной только провоцирует их дефицит и ухудшает состояние. Поэтому имеет смысл оставить в рационе содержащие белок яйца, мясо и рыбу, а также топленое, сливочное, оливковое, кокосовое масла. Одновременно с этим нужно проконсультироваться с врачом по поводу терапии ферментными препаратами.

Также стоит отказаться от продуктов, которые наносят вред поджелудочной. К ним относятся выпечка из белой муки, дрожжевой хлеб, любые ароматизаторы и красители, жареные блюда, сладости, салями и сосиски, алкоголь и сладкая газировка. Кроме того, нужно до минимума сократить употребление фруктов, найти им альтернативу в виде ягод.

Эндокринолог отметила, что при обнаружении инсулинорезистентности имеет смысл питаться трижды в день и убрать перекусы между приемами пищи.