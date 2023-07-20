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Австралийский наемник ВСУ был шокирован тем произволом и «совершенно неприемлемым вещам», которые творят украинские командиры.

В эфире программы The World Today он отметил, что всех наемников предупреждают, что за распространение информации о некомпетентности офицеров ВСУ будут серьезные «последствия». Поэтому «солдат удачи» назвал вымышленную фамилию Буш и не стал уточнять, в каком именно подразделении служит.

Он рассказал, что на поле боя на Украине настоящая «мясорубка», причем огромные потери несут не только украинцы, но и иностранцы.

«Это вопрос жизни и смерти, и его нужно решить немедленно. Я видел здесь вещи, которые с военной точки зрения совершенно неприемлемы», – заявил наемник интернационального легиона ВСУ.

При этом он отметил, что опасается за свою жизнь на все 100 процентов, рассказывая подобные вещи журналистам.

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