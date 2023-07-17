Иммунная система животных с аллергией может влиять на их поведение, заставляя избегать контакта с опасными продуктами. Соответствующее исследование ученых из Йельского университета было опубликовано в журнале Nature.

Многие люди с аллергией на морепродукты отмечали, что у них начинается приступ тошноты, когда они чуют их запах. При этом подобная реакция организма была отмечена у людей, страдающих от пищевого отравления. Однако ученые не знали, принимает ли в этих процессах участие иммунная система человека.

Специалисты провели эксперимент с мышами, чтобы выявить взаимосвязь между отвращением к аллергену и иммунной системой. Мышам искусственно вызвали аллергию к белку, после чего им предлагали на выбор воду с добавлением белка и без. Соответственно группа мышей с аллергией выбирала чистую воду, а здоровые мыши предпочитали белковую жидкость.

После этого биологи заблокировали антитела IgE, вырабатываемые иммунной системой мышей, и животные потеряли отвращение к белковой воде. Таким образом, ученые подтвердили свое предположение, что антитела IgE запускают реакцию высвобождения тучных клеток иммунной системы, которые отыгрывают решающую роль во взаимодействии иммунной системы с областью мозга, отвечающей за реакцию отвращения.