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Как отмечает в своем материале обозреватель РИА Новости Андрей Коц со ссылкой на заявление командующего ВВС в Европе (USAFE) генерала Джеймса Хекера, руководство НАТО начало осознавать неприятную для себя реальность – предоставление военной помощи Киеву практически опустошило арсеналы стран альянса.

По словам экспертов, последние десятилетия страны НАТО проводили только экспедиционные военные операции в странах третьего мира при полном превосходстве в воздухе, поэтому они не были готовы к затяжным боевым действиям, когда на первый план выходит артиллерия.

По словам генерала Хекера, страны альянса уже поставили ВС Украины более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллилитров и теперь арсеналы НАТО опустели. Обозреватель Bloomberg Макс Хастингс отмечает, что Пентагон пытается нарастить уровень производства артиллерийских снарядов.

Однако только к 2025 году ВПК США сможет выйти на уровень 40 тысяч боеприпасов в месяц. При этом данное количество снарядов расходуется в зоне СВО в течение нескольких суток. Подобная ситуация сложилась и с производством гаубиц М777. Британская компания BAE Systems заявила о способности возобновить выпуск артиллерийских систем только через 30 месяцев.

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