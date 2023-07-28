Ежедневное употребление алкогольных напитков указывает на наличие серьезной проблемы. Но оно еще не означает, что человек находится в состоянии запоя, рассказал изданию «АиФ» врач-нарколог Юрий Вяльба.

Запой представляет собой непрерывное и систематическое употребление горячительных напитков. Оно вызывает сильную зависимость как на физическом, так и на психологическом уровне. Человек продолжает пить, не останавливаясь, так как только в состоянии алкогольного опьянения чувствует себя относительно хорошо.

Если же при ежедневном употреблении спиртного человек контролирует свое поведение, если он не ощущает особого желания выпить и делает это лишь из-за неспособности остановиться, речь идет о бытовом пьянстве.

Оно не предполагает ухудшения отношений с близкими людьми, появления проблем на работе и в личной жизни. Если подобные сложности появляются, то скорее всего человек находится в состоянии запоя.

Вяльба также добавил, что если ощущается сильная зависимость от спиртного, лучше как можно скорее обратиться к специалистам. Нарколог или психотерапевт проведут комплексную терапию или как минимум дадут консультацию по избавлению от опасного состояния.