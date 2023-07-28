ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ежедневное употребление алкогольных напитков указывает на наличие серьезной проблемы. Но оно еще не означает, что человек находится в состоянии запоя, рассказал изданию «АиФ» врач-нарколог Юрий Вяльба.

Запой представляет собой непрерывное и систематическое употребление горячительных напитков. Оно вызывает сильную зависимость как на физическом, так и на психологическом уровне. Человек продолжает пить, не останавливаясь, так как только в состоянии алкогольного опьянения чувствует себя относительно хорошо.

Если же при ежедневном употреблении спиртного человек контролирует свое поведение, если он не ощущает особого желания выпить и делает это лишь из-за неспособности остановиться, речь идет о бытовом пьянстве.

Оно не предполагает ухудшения отношений с близкими людьми, появления проблем на работе и в личной жизни. Если подобные сложности появляются, то скорее всего человек находится в состоянии запоя.

Вяльба также добавил, что если ощущается сильная зависимость от спиртного, лучше как можно скорее обратиться к специалистам. Нарколог или психотерапевт проведут комплексную терапию или как минимум дадут консультацию по избавлению от опасного состояния.

Вам может понравиться

Диетолог Соломатина назвала три распространенные ошибки, которые допускают любители кофе

Подавляющее большинство любителей кофе допускают три ошибки, которые делают бодрящий напиток опасным для здоровья. О них подробно рассказала диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что ни в коем случае нельзя пить

Гинеколог Луценко: Регулярный секс улучшает память и повышает стрессоустойчивость

Сексуальная активность положительно влияет на память человека, а также делает его менее подверженным психологическим стрессам и защищает от множества заболеваний. О пользе интимной близости рассказала акушер-гинеколог Ольга Луценко. Она пояснила,

Ученые нашли причину ускоренного старения организма

Специалисты из Медицинской школы Университета Вирджинии смогли обнаружить главную причину, из-за которой организм начинает быстро стареть. Свою научную работу ученые опубликовали в издании Nature Aging. Отмечается, что контроль хронического воспаления