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Soul, Seltos и Cerato – основные модели автомобилей марки Kia, которые обнаружили на одной из площадок завода “Автотор” в Калининграде. Как сообщает портал Autonews.ru, всего стало известно о нескольких сотнях недоукомплектованных автомобилей корейского производителя, собранных в России.

Отмечается, что все автомобили были собраны ещё до событий февраля 2022 года, после которых завод корейского производителя в Калининграде остановился, и на него перестали поступать комплектующие. Сейчас в обнаруженных автомобилях не хватает приборных панелей, систем мультимедиа и некоторых деталей интерьера.

По заверениям руководства предприятия, автомобили на площадках завода долго простаивать не будут. Их обязательно доделают и продадут. Ожидается, что это произойдёт уже в ближайшем будущем, когда удастся найти недостающие комплектующие.

Западные, корейские и японские автопроизводители стали покидать российский рынок и останавливать производство своих машин на территории страны после начала специальной военной операции России в Донбассе и введения против Москвы экономических санкций со стороны стран Запада.

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