Украинские войска на протяжении 40 дней ничего не могут сделать с обороной ВС РФ на Запорожском направлении. Это вынудило командование ВСУ вернуться к «тактике Залужного», то есть отказаться от использования большого количества бронетехники, рассказал портал «Военное обозрение».

Главком ВСУ Валерий Залужный изначально заявлял, что единственным способом добиться хоть каких-то успехов является использование небольших мобильных групп пехоты под прикрытием нескольких танков и БМП. Это привело к разногласиям между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он исповедовал тактику, навязанную Западом – наступление крупными силами с активным применением техники.

В результате ВСУ понесли огромные потери, российская артиллерия и вертолеты с высокоточными ракетами уничтожили несколько сотен единиц танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Поэтому сейчас снова используется «тактика Залужного». Она хоть и не приносит результатов, но позволяет обходиться без крупных потерь.