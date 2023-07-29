FPV-дрон ювелирно уничтожил огневую точку ВСУ на Запорожском направлении

В Запорожской области продолжается контрнаступление ВСУ, в ходе которого российские военные не только успешно отражают волны атак, но и демонстрируют высокое мастерство ведения боевых действий с применением беспилотных аппаратов. Так, на одном из участков фронта они эффектно уничтожили огневую точку противника, рассказал военный эксперт Юрий Котенок.

Он опубликовал в своем тг-канале видеозапись этой атаки. На кадрах запечатлен наблюдательный пункт ВСУ на крыше одного из зданий, с которого боевики не только отслеживали перемещения ВС РФ, но и вели огонь.



Для уничтожения этой точки был задействован FPV-дрон, оператор которого мастерски навел удар точно в окно здания. На записи видно, как беспилотник залетает в помещение, после чего раздается мощный взрыв. За окном можно разглядеть какое-то движение, однако если из боевиков кто-то и остался в живых, то вряд ли смог избежать серьезного ранения.