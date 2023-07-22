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После инцидента с одесским военкомом Евгением Борисовым, который приобрел виллу в Испании, несколько машин и офис, национальное агентство по противодействию коррупции Украины затеяло масштабную проверку всех руководителей территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы)

Глава НАПК Александр Новиков пояснил, что проверка будет длиться на протяжении трех месяцев. Ведомство проверит несколько сотен руководителей ТЦК на злоупотребления в ходе выполнения своих должностных обязанностей.

Помня об эпизоде с Борисовым, который все имущество записал на членов семьи, НАПК также будет проверять близких родственников глав территориальных центров.

Напомним, что в отношении Борисова было заведено уголовное дело по статье о коррупции. Ранее президент Украины Зеленский приказал отправить на передовую в зоне СВО работников военкоматов и заменить их на ветеранов боевых действий. Но идея не прижилась.

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