Украинские пенсионеры, проживающие в зоне радиоактивного заражения, больше не будут получать прибавку к пенсии. Портал «Зеркало недели» сообщил, что ее отменили из-за недостаточного количества средств в государственном бюджете страны.

Граждане Украины, пострадавшие во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также имеющие статус ликвидатора, продолжат получать доплаты. Чиновники Пенсионного фонда и министерства социальной политики назвали прибавку проживающим в зоне радиоактивного заражения «лишней» и оправдали ее отмену нехваткой средств.

На Украине предусмотрена также доплата пенсионерам, которым исполнилось более 70 лет. Она составляет 300 гривен (чуть больше 8 долларов) в месяц, а после 80 лет увеличивается до 579 грн (примерно 15 долларов США).